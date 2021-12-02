В Калужской области найдена живой пропавшая 43-летняя женщина

В Калужской области найдена живой 43-летняя женщина, которая пропала 27 ноября. В четверг, 2 декабря, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

- Найдена, жива! – говорится в сообщении волонтеров.

Что с ней произошло, пока не уточняется.

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