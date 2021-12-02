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В Калужской областной детской больнице осталось выписать 64 пациента для закрытия ковидного отделения

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.12.2021 13:05 0 122
В Калужской областной детской больнице осталось выписать 64 пациента для закрытия ковидного отделения

Как мы уже рассказывали, в Калужской области начала немного снижаться заболеваемость коронавирусом. Рекордные показатели по новым случаям были зафиксированы в ноябре. Теперь инфекционные койки в больницах начали сокращать. За неделю было перепрофилировано 450 мест. На очереди – еще четыре больницы. Это детская областная, больница №4 имени Хлюстина и городская больница №5 в Перемышльском районе.

В четверг, 2 декабря, правительство региона сообщило о ситуации в детской областной больнице. Один из ее отдельно стоящих корпусов за время пандемии был перепрофилирован для лечения больных с COVID-19 уже четыре раза.

- Нагрузка на медперсонал увеличилась на 150 коек. При этом план на год не сокращался и помощь пациентам оказывалась в полном объеме, - подчеркнули в правительстве. - Число принятых детей уменьшилось всего на 16 % по сравнению с 2019 годом.

Сейчас госпитализация в ковидный стационар прекращена. Но на лечении остаются еще 64 человека, среди которых трое детей. После их выписки медики вернуться к своей непосредственной работе.

В правительстве призывают калужан им помочь и сделать прививку от коронавируса.

- Коллектив больницы в ожидании возвращения к прежним условиям работы и профилям оказания помощи, - прокомментировал ситуацию главный врач Калужской областной клинической детской больницы Виктор МИХАЙЛОВ. - Но существуют опасения повторного перепрофилирования коек в случае ухудшения эпидобстановки. Очень хочется верить, что активно проводящаяся вакцинация и сознательность населения позволят избежать этого!

Как сообщили на заседании регионального оперативного штаба, которое недавно провел заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ, в стационарах больниц остаются 1522 пациента. На инвазивной искусственной вентиляции легких – 17 человек, на неинвазивной ИВЛ – 87. Свободно около 32,4% коек.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.12.2021 13:05 0 122
Тэги: коронавирус общество статистика область здравоохранение
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