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Городской голова Калуги Дмитрий Денисов опроверг слухи о своей отставке

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 02.12.2021 12:32 3 612
Городской голова Калуги Дмитрий Денисов опроверг слухи о своей отставке

В среду, 2 декабря, в Сети появилась очередная информация о возможной отставке городского головы Калуги Дмитрия ДЕНИСОВА. Сначала его сватали в Москву, а сейчас - во Владимир к врио губернатора Александру Авдееву. Слухи об уходе сам Денисов прокомментировал нашему каналу в Telegram.

- Во-первых, никаких предложений уйти из города мне не поступало, - заявил Денисов. - Я назначен городской думой Калуги в ноябре 2020 года на срок её полномочий, до сентября 2025 года. Во-вторых, мне нравится работать на этой должности, нравится делать наш город лучше и видеть результаты своего труда. Вижу поддержку калужан, с которыми встречаюсь регулярно. Лично читаю соцсети и вижу, чем «дышит» Калуга. С коллегами из областного правительства и лично губернатором сложились отличные рабочие отношения. Мы достойно провели юбилейный год, впереди – реализация важнейших для Калуги проектов: завершение работ в сквере Волкова, благоустройство набережной Оки, реконструкция северного въезда в город и многое, многое другое. Комментировать слухи просто некогда.

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Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 02.12.2021 12:32 3 612
Тэги: общество дмитрий денисов
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