В Обнинске учет приезжих с 1 декабря начали проводить в Многофункциональном миграционном центре

С 1 декабря мигрантов в северной части Калужской области начали принимать по единому адресу в Многофункциональном миграционном центре. Он расположен в деревне Старомихайловское Боровского района.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, такие изменения произведены «с целью снижения социальной напряженности в северных районах области». Работу ранее поручал провести губернатор Владислав Шапша.

В Многофункциональном миграционном центре сотрудники обнинской полиции осуществляют постановку иностранцев на миграционный учет.

Кроме того, там в формате одного окна мигранты, приехавшие в Калужскую область работать, могут подать заявления для получения страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и индивидуального номера налогоплательщика (ИНН).

- Первые 56 иностранных граждан уже воспользовались возможностью получить услуги по миграционному учету и подать документы для получения СНИЛС и ИНН на единой площадке Миграционного центра, - рассказал 2 декабря министр труда и социальной защиты Калужской области Павел КОНОВАЛОВ.

В УМВД по Калужской области уточнили, что Многофункциональный миграционный центр работает в деревне Старомихайловское Боровского района на улице 1-й Индустриальной, 1 по следующему графику:

Понедельник-четверг: с 10:00 до 17:00,

Пятница: с 10:00 до 16:00.

Обед: с 13:00 до 13:30.

Ранее на совещании в правительстве Калужской области начальник управления по вопросам миграции УМВД России Елена Максимова сообщила, что в настоящее время в регионе находятся 56 тысяч мигрантов. С начала этого года миграционный учет прошло более 140 тысяч иностранцев и лиц без гражданства.

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