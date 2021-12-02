Еще пять жителей Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще пять человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1045, сообщили в четверг, 2 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 207 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 59 589.

За последние сутки в нашем регионе 204 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 55 900 калужан.

На лечении с ковидом остаются 2 644 человека.

Вакцинированы от коронавируса 515 269 калужан.

По всей России выявлены за сутки 33 389 случаев коронавируса. За весь период - 9 703 107. Выписаны за сутки – 35 185, за весь период – 8 400 117. За последние сутки в стране от ковида умер 1 221 человек, за все время – 277 640.

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