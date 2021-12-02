Калужский Минздрав обеспечил ребенка дорогостоящим лекарством только после вмешательства приставов

В Калуге министерство здравоохранения обеспечило семилетнего мальчика c нарушением экскреции меди из организма дорогостоящим лекарством только после вмешательства судебных приставов. В четверг, 2 декабря, об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Калужской области.

Решение о необходимости выделения препарата ребенку принял суд. Однако лекарство мальчик с тяжелым наследственным заболеванием так и не получил. За неисполнение решения суда Минздрав оштрафовали на 30 тысяч рублей. Возможно было возбуждение уголовного дела, но до этого не дошло – препарат ребенку все-таки закупили.

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