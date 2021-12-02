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Школьница из Думиничского района выиграла конкурс «Родники Калужского края»

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
Опубликовано: 02.12.2021 08:31 0 86
Школьница из Думиничского района выиграла конкурс «Родники Калужского края»

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области подвело итоги творческого конкурса «Родники Калужского края», который проходил с 15 июня по 15 ноября. Он проводился в рамках национального проекта «Экология», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Победителем единогласно признали школьницу из Думиничского района Валентину Горохову. В своей работе «Родники окрестностей села Чернышено» она рассказала о двух природных источниках – «Часовня» и «Горохов», один из которых относится к восходящим. Также Валентина рассказала легенды о происхождении этого населенного пункта.

Второе место разделили несколько участков конкурса. Среди них оказались администрация села Высокиничи Жуковского района, которая рассказала сразу о шести родниках на своей территории, Мелек-Каролина Багрин с работой «Святой источник Николая Мирликийского», Виктор Гусаров с работой «Сукромский родник», Кирилл Черников с работой «Родник Матери» и Софья Тесник с работами «Кондратьев колодец» и «Галкин родник».

Третье место решением конкурсной комиссии присуждено Тимофею Матвейкину за работу Ильинский родник» и Татьяне Матюшиной за работу «Ключ Иван».

Как отмечают организаторы, самые интересные истории и легенды о родниках разместят на официальных страницах министерства природных ресурсов и экологии. Все участники конкурса получат дипломы, а победители и призеры еще и памятные подарки.

Всего в конкурсе «Родники Калужского края» приняли участие 32 работы от жителей Боровского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Кировского, Козельского, Малоярославецкого, Перемышльского, Ферзиковского, Хвастовичского районов и Калуги.

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Дмитрий Ивьев , Фото: министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
Опубликовано: 02.12.2021 08:31 0 86
Тэги: общество экология область
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