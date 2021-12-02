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Калужане собрали всю необходимую сумму на операцию трехлетнему Феде Бурлакову

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.12.2021 09:43 0 378
Калужане собрали всю необходимую сумму на операцию трехлетнему Феде Бурлакову

Жители Калужской области за два дня смогли собрать 1,43 миллиона рублей на операцию трехлетнему Феде Бурлакову. В четверг, 2 декабря, об этом сообщили нашему изданию в благотворительном фонде «Правмир».

- Удалось собрать уже всю сумму благодаря вам и всем неравнодушным людям! – отметили в фонде. - В середине января у Федора операция в Москве.

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Феде установят часть черепной кости, которая будет расширятся по мере роста ребенка.

Как мы уже рассказывали, мальчик находится в Доме ребенка в Калуге. Год назад он получил дома тяжелую травму головы, а родная мать даже не вызвала врача. Позже женщину лишили родительских прав.

Несколько месяцев мальчик провел в больнице, а потом его направили в Дом ребенка.

Из-за последствий травмы часть мозга у него закрыта лишь лоскутком кожи. По полису ОМС мальчику могли установить лишь титановую искусственную кость, но ее пришлось бы менять несколько раз, так как ребенок растет.

За собранные калужанами деньги будет куплен имплант, который не придется менять, и мальчик сможет проходить реабилитацию. Сейчас он не может двигать левыми рукой и ногой.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.12.2021 09:43 0 378
Тэги: общество дети
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