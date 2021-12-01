Шапша провел личный прием жителей 1 декабря

В среду, 1 декабря, губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел личный прием жителй. На встрече речь шла о ремонте дорог и школ, сообщате пресс-служба правительства.



Жители города Сосенский и станции Шепелево Козельского района пожаловались на состояние дороги Оптина Пустынь - Нижние Прыски - Сосенский - Шепелево. По их словам, проезжая часть там находится в плохом состоянии. При этом там ездит много транспорта. В том числе и автобусы с паломниками в Оптину Пустынь.

Ситуацию пояснил министр дорожного хозяйства Калужской области Михаил ГОЛУБЕВ.

По его словам, в 2021 году получилось отремонтировать часть дороги до Оптиной Пустыни.

- На остальном участке мы планируем начать работы в следующем году, - заявил Голубев.

На дорогу протяженностью в 14 километров понадобится более 200 миллионов рублей.

Министр подчеркнул, что в 2022 году будет сделана основная часть. А завершится ремонт в 2023 году.

- До города Сосенский дорога будет отремонтирована в первую очередь. В сторону станции Шепелево – это более четырех километров – в 2023 году, - сообщил глава министерства дорожного хозяйства.

Владислав Шапша поручил не затягивать эти работы. Этой дорогой пользуются около 12 тысяч местных жителей.

Также на встрече обсуждали капитальный ремонт здания школы № 2 в поселке Бабынино. Родители просят срочно провести ремонт.

С этим согласился и региональный министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ.

- Мы сейчас входим в федеральную программу по капитальному ремонту школ, уже подали наши предложения, - заявил он. - В настоящее время сделана смета на ремонт и проверена Госэкспертизой. Школа – среди самых приоритетных общеобразовательных учреждений.

Губернатор при этом напомнил, что капитальный ремонт школ – это одно из важнейших поручений президента.

- Это большая программа, которая коснется не одной школы. У нас 49 школ только на первом этапе. Конечно, мы будем делать ремонт. И я уверен, что в следующем году все будет профинансировано и с нашей стороны, и со стороны правительства России, - подчеркнул Шапша.

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