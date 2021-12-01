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В Калужской области отметили 125 лет со дня рождения Жукова

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2021 18:17 0 153
В Калужской области отметили 125 лет со дня рождения Жукова

В среду, 1 декабря, исполнилось 125 лет со дня рождения четырежды героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Торжественные мероприятия прошли в его родных местах – в нынешнем Жуковском районе. В них принял участие губернатор Владислав Шапша.

В деревне Стрелковка прошла лития. На территории мемориального комплекса «Родина Маршала Г.К. Жукова» гости возложили цветы к памятнику полководцу.

Основной праздник состоялся в Жукове на территории мемориального комплекса. 

Свое поздравление прислал и президент России Владимир Путин. Его слова зачитал Владислав Шапша: «Юбилей этого выдающегося военного и государственного деятеля – большое, знаковое событие не только для его земляков – жителей Калужской области, но и для всей страны. Георгий Константинович Жуков был прославленным полководцем, личностью поистине исторического масштаба. Он всецело посвятил себя служению Родине, прошёл героический ратный путь – от рядового Первой мировой – до Маршала Победы. Его стратегический талант, умение в самых сложных ситуациях принимать грамотные, оперативные решения – во многом определили итоги ключевых, переломных сражений Великой Отечественной войны. Убеждён, что проведение нынешних торжеств – важная и востребованная инициатива, свидетельство глубокого интереса представителей разных поколений к нашей истории, к подвигам и свершениям предков. И конечно, юбилейные мероприятия призваны содействовать сбережению народной памяти о Маршале Советского Союза Георгии Константиновиче Жукове и его огромном вкладе в Великую Победу».

Бывший министр культуры, а ныне помощник президента и председатель РВИО Владимир Мединский отметил упорный характер Жукова:

- Он принимал участие в Первой мировой и Гражданской войнах, командовал советско-монгольскими войсками в боях на реке Халхин-Гол. Простой русский парень из калужской деревни, благодаря упорному постоянному самообразованию, врожденным талантам, железной воли, умению предугадывать действия противника, властному и твердому характеру превзошел в полководческом искусстве немецких фельдмаршалов. 

Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в своем поздравлении, направленном в Калужскую область заявил, что легендарный Маршал Победы был символом разгрома немецко-фашистских захватчиков, одним из самых выдающихся военачальников отечественной истории. 

В этот день из уст гостей звучало множество добрых слов о Жукове.

А в музее Маршала Победы открылась новая экспозиция.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2021 18:17 0 153
Тэги: общество область
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