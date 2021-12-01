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В Калужской области за осень высадили 2 миллиона деревьев

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2021 15:56 0 182
В Калужской области за осень высадили 2 миллиона деревьев

В Калужской области за осень 2021 года высадили около 2 миллионов сеянцев и саженцев деревьев. Эта работа проводилась в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом в среду, 1 декабря, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

Прошло 190 посадок, в которых приняли участие 2750 человек. Деревья сажали на территории всех районов области и на 570,4 гектара лесного фонда.

В нынешнем году в акции под руководством специалистов лесничеств приняли участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и образовательных организаций, работники различных предприятий.

Слова благодарности волонтерам высказал министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир ЖИПА

По его словам, в 2021 году в осеннем марафоне по посадкам деревьев поучаствовало на 200 калужан больше, че в прошлом.

- Помощь волонтеров в лесовосстановительной деятельности становится все более заметной, - заявил региональный министр. - Данная акция является одной из составляющей регионального проекта «Сохранение лесов Калужской области» в рамках национального проекта «Экология». Его цель – добиться, чтобы вырубленные и погибшие леса в полном объеме восстанавливались. 

Как отметил Владимир Жипа, такого показателя реально достичь к 2024 году.
 
По информации федерального Минприроды, по всей стране количество участников акции «Сохраним лес» возросло в нынешнем году на 200 тысяч человек.

Посадки леса продолжатся весной 2022 года.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2021 15:56 0 182
Тэги: общество экология область владимир жипа
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