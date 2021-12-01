В Калужской области пропала 43-летняя женщина

В городе Балабаново Боровского района Калужской области пропала 43-летняя Наталия КИСЕЛЕВА. В среду, 1 декабря, об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз женщину видели 27 ноября.

Пока нет информации, где она может находиться.

Опубликованы приметы пропавшей:

Рост – 155 см,

Среднего телосложения,

Русые волосы,

Голубые глаза,

Красная куртка с капюшоном,

Черные брюки,

Черные кроссовки.

Если вы что-либо знаете об этой женщине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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