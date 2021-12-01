В Калужской области пропала 43-летняя женщина
В городе Балабаново Боровского района Калужской области пропала 43-летняя Наталия КИСЕЛЕВА. В среду, 1 декабря, об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз женщину видели 27 ноября.
Пока нет информации, где она может находиться.
Опубликованы приметы пропавшей:
- Рост – 155 см,
- Среднего телосложения,
- Русые волосы,
- Голубые глаза,
- Красная куртка с капюшоном,
- Черные брюки,
- Черные кроссовки.
Если вы что-либо знаете об этой женщине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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