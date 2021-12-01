Главные новости в Калужской области 1 декабря: внедорожник упал с обрыва, вакцинировались 120% от плана

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 1 декабря.

В Калуге внедорожник без водителя упал с обрыва на улице Гагарина. ДТП произошло у дома №13. Подробности нам рассказали очевидцы.

Восемь районов Калужской области выполнили план по вакцинации от коронавируса более чем на 100%. Лидирует Жуковский.

Калужский Минздрав ответил на семь вопросов о новом штамме коронавируса «омикрон».

В школах Калужской области 4196 будущих выпускников написали итоговое сочинение. Вот какие были темы.

Калужане спасли пережившую инсульт учительницу из Подборок Калужской области. Рассказываем подробности.

В Калужской области с 1 декабря проиндексированы пенсии 40 018 человек. Стало известно, кого именно коснулось повышение.

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