Этот день в истории: 2 декабря калужан поразил угадыватель чужих мыслей

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 2 декабря.

1771 (новый стиль) – в Петербурге, в семье будущего Калужского наместника Евгения Петровича Кашкина (1738 – 1796) родился сын Дмитрий. Поэт и переводчик Дмитрий Евгеньевич Кашкин жил в Калужской губернии. Умер он в Мещовском уезде Калужской губернии 4(16) сентября 1843 г.

2.12(20.11).1871 – в Медыни открылась Городская Управа. Городской Голова – М.С. Лавров.

1901 - в воскресенье, 2 декабря, в зале железнодорожного клуба с большим успехом прошел сеанс известного угадывателя чужих мыслей В.Ф. Лерха. Угадывание мыслей было поразительно верно. Одобрениям публики не было конца. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1922 – газета «Коммуна» рассказала о работе калужского театрального техникума, в котором обучается 55 учащихся. Техникум работал по вечерам на втором этаже дома, где и ныне располагается знаменитая аптека на стрелке.

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