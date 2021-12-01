В Калужской области отремонтировали фельдшерско-акушерские пункты

В рамках региональной программы модернизации первичного звена в Калужской области продолжается работа по обновлению учреждений здравоохранения.

Как рассказали в среду, 1 декабря, в пресс-службе правительства области, проведен капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в деревне Большие Савки, установлены пять новых модульных зданий ФАПов в селе Дуброво Кировского района, деревне Крисаново-Пятница и деревне Цветовка Барятинского района, селах Жерелево и Троицкое Куйбышевского района.

В Центральной межрайонной больнице №1 в Кирове завершается капитальный ремонт здания взрослой поликлиники. Для больницы закуплены новый аппарат компьютерной томографии и рентген аппарат. Установить новое оборудование планируется до конца года.

Так же в рамках программы модернизации заканчиваются капремонты поликлиник в Бетлице и Спас-Деменске. Ремонт поликлиники в Барятино собираются завершить в следующем году.

Как рассказал исполняющий обязанности главного врача Центральной межрайонной больницы № 1 Николай КАРГИН, особенно важно, что в этом году в больницу прибыли два молодых врача – терапевт и закончивший клиническую ординатуру врач-рентгенолог.

Ранее сообщалось, что в деревне Маринки Жуковского района установлен современный модульный фельдшерско-акушерский пункт. До этого в деревне ФАПа не было. Он будет обслуживать более одной тысячи человек, проживающих в трех населенных пунктах.

Помимо этого, в 2021 году начат капитальный ремонт поликлиники в микрорайоне Протва города Жукова и врачебной амбулатории в селе Высокиничи. Работы на данных объектах планируется завершить в первом квартале следующего года.

Как сообщил главный врач ЦРБ Жуковского района Алексей МАЛЮКОВ, в 2022 году в рамках программы модернизации планируется замена ФАПа в селе Трубино и капитальный ремонт физиотерапевтического отделения поликлиники районного центра.

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