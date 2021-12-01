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В Калужской области привились от коронавируса 515 269 человек

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2021 15:13 0 352

Во вторник, 30 ноября, в Калужской области привились от коронавируса 3639 человек. Общее количество вакцинированных достигло 515 269, сообщили в среду в правительстве региона. Опубликовано также традиционное видео со статистикой.

В больницах области остается 148 890 доз вакцин. В основном это «Спутник V». Но с 27 ноября, по информации Минздрава, появился и препарат «Спутник Лайт».

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 более 650 тысяч человек. На данный момент план выполнен на 79,2%.

Напомним, 30 ноября министерство здравоохранения Калужской области начало публиковать статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам.

В восьми районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Самые высокие показатели в Жуковском районе. Еще в двух - более 90%. Показателя 80% от плана достигли шесть районов.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Самые низкие показатели по вакцинации от ковида наблюдаются в Износковском, Дзержинском и Кировском районах.

- Многие жители уже сделали прививку от коронавирусной инфекции и даже успели привиться повторно, - отметили в Минздраве. - Мы обращаемся ко всем, кто еще не сделал прививку. Вакцинируйтесь! Защитите себя и близких от болезни и ее последствий!

В то же время Минздрав перестал публиковать данные по количеству калужских пациентов, которые лечатся от коронавируса в разных районах области. Желающим предлагается получать информацию на сайте федерального оперативного штаба.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2021 15:13 0 352
Тэги: коронавирус общество статистика область здравоохранение
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