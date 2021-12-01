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В Калужской области волонтеры убрали 4600 кубометров мусора с берегов водоемов

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
Опубликовано: 01.12.2021 10:00 0 89
В Калужской области волонтеры убрали 4600 кубометров мусора с берегов водоемов

Во вторник, 30 ноября, в Ферзиковском, Перемышльском и Тарусском районах, а также в Калуге прошел флешмоб #ЗАЧИСТУЮОКУ. Это последние в 2021 году мероприятием в рамках Всероссийской акции по уборке берегов от мусора «Вода России», рассказали в пресс-службе правительства.

За нынешний год в уборке берегов поучаствовали 70 тысяч калужских волонтеров. Убрано 4600 кубометров мусора. В общей сложности очищено 252 километра берегов различных водоемов.

Причем началась акция еще в январе, когда добровольцы убирали у водоемов после православного праздника Крещение. Помимо Калужской области, так сделали еще в Челябинске.

В завершающей на 2021 год акции участвовали представители органов власти, сотрудники «Калугаоблводоканала» и управления Росреестра по Калужской области, педагоги и учащиеся школ, вузов и организаций дополнительного образования.

- Приятно, что флешмоб объединил столько мотивированных, энергичных и позитивных экодобровольцев, - заявил региональный министр природных ресурсов и экологии Владимир ЖИПА. - Именно такое настроение и дружная работа всех участников позволяет Всероссийской акции «Вода России» оставаться такой масштабной и эффективной!

Всероссийская акция «Вода России» - это часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Она проводится с 2014 года, с каждым годом расширяя свою географию. За восемь лет акция объединила 7 миллионов человек из 85 регионов, которые очистили 10 300 водоемов и собрали 638 000 кубометров мусора.

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Дмитрий Ивьев , Фото: министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
Опубликовано: 01.12.2021 10:00 0 89
Тэги: экология область владимир жипа
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