В Калужской области волонтеры убрали 4600 кубометров мусора с берегов водоемов

Во вторник, 30 ноября, в Ферзиковском, Перемышльском и Тарусском районах, а также в Калуге прошел флешмоб #ЗАЧИСТУЮОКУ. Это последние в 2021 году мероприятием в рамках Всероссийской акции по уборке берегов от мусора «Вода России», рассказали в пресс-службе правительства.

За нынешний год в уборке берегов поучаствовали 70 тысяч калужских волонтеров. Убрано 4600 кубометров мусора. В общей сложности очищено 252 километра берегов различных водоемов.

Причем началась акция еще в январе, когда добровольцы убирали у водоемов после православного праздника Крещение. Помимо Калужской области, так сделали еще в Челябинске.

В завершающей на 2021 год акции участвовали представители органов власти, сотрудники «Калугаоблводоканала» и управления Росреестра по Калужской области, педагоги и учащиеся школ, вузов и организаций дополнительного образования.

- Приятно, что флешмоб объединил столько мотивированных, энергичных и позитивных экодобровольцев, - заявил региональный министр природных ресурсов и экологии Владимир ЖИПА. - Именно такое настроение и дружная работа всех участников позволяет Всероссийской акции «Вода России» оставаться такой масштабной и эффективной!

Всероссийская акция «Вода России» - это часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Она проводится с 2014 года, с каждым годом расширяя свою географию. За восемь лет акция объединила 7 миллионов человек из 85 регионов, которые очистили 10 300 водоемов и собрали 638 000 кубометров мусора.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!