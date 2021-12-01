В Калужской области с 1 декабря проиндексированы пенсии 40 018 человек

С 1 декабря пенсионерам старше 80 лет в Калужской области проиндексировали пенсии. Надбавка по возрасту для тех, кто родился в 1941 году или раньше, увеличилась в два раза – с 6 044 до 12 088 рублей, сообщили нам в управлении регионального Пенсионного фонда.

По информации Калужского ПФР, индексация коснется 40 018 пенсионеров старше 80 лет, которые проживают в нашем регионе.

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