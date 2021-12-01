Еще четыре жителя Калужской области умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще четыре человека скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1040, сообщили в среду, 1 декабря, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 214 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 59 382.

За последние сутки в нашем регионе 208 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 55 696 калужан.

На лечении с ковидом остаются 2 646 человек.

Вакцинированы от коронавируса 511 630 калужан.

По всей России выявлены за сутки 32 837 случаев коронавируса. За весь период - 9 669 718. Выписаны за сутки – 35 679, за весь период – 8 364 932. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 226 человек, за все время – 276 419.

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