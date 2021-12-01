Калужане спасли пережившую инсульт учительницу из Подборок Калужской области

В конце сентября мы рассказывали о горе, с которым пришлось столкнуться одной из семей Калужской области.

50-летняя Татьяна Генриховна ШВЕЦОВА, директор и педагог в школе в Подборках, из-за нервного перенапряжения пережила инсульт. До случившегося из-за решения рабочих вопросов она не спала двое суток.

В один момент женщина разучилась делать элементарные вещи и даже говорить.

Чтобы подарить шанс на восстановление и возвращение к привычной жизни, требовалось собрать 535 000 рублей. Деньги были найдены в полном объеме, благодаря пожертвованиям людей. Татьяну Генриховну доставили в частную клинику Подмосковья. Там она прошла курс лечения и уже 7 ноября оказалась у себя дома.

Нам удалось пообщаться с дочерью учителя Дарьей и узнать, как на сегодняшний день обстоят дела у ее мамы.

- Мама чувствует себя отлично! Динамика очень положительная, - рассказывает нам Дарья. - Ходит самостоятельно и без опоры, риска падений нет, рука стала проявляться, может её сама поднять до уровня глаз. Но кисть пока ещё не двигается, мы работаем над этим. Но уже шикарный результат!

Мама говорит предложениями! Уже может составлять их сама из 3-5 слов. Восприятие речи отличное. Память в норме, но краткосрочная страдает. Продолжаем работать и в этом направлении.

Выглядит хорошо, чувствует себя тоже хорошо. В центре научили одеваться самостоятельно и выполнять бытовые работы по дому. Потихоньку идём дальше.

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