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Калужское министерство внутренней политики присоединилось к акции «Щедрый вторник»

Дмитрий Ивьев , Фото: Георгий Орлов.
Опубликовано: 01.12.2021 08:04 2 234
Калужское министерство внутренней политики присоединилось к акции «Щедрый вторник»

Во вторник, 30 ноября, по всей России прошли сотни мероприятий в рамках Всемирного дня благотворительности «Щедрый вторник». Он проводится, чтобы вовлечь как можно больше людей в добрые дела. В этот день участники собирают средства для благотворительных организаций, устраивают акции и флешмобы.

Частью международного движения стало и министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области. Его руководитель Олег Калугин посетил специализированный Дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики. Он передал воспитанникам «Коробку добра». Сотрудники министерства собрали для ребят предметы гигиены, праздничные украшения, а также сладкие подарки, рассказали в пресс-службе правительства.

- Эта акция формирует в нашем обществе культуру добра, помощи и неравнодушия. Люди с удовольствием приняли в ней участие, - прокомментировал руководитель министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

Руководитель Дома ребенка Надежда Трояновская поблагодарила за внимание к особенным детям и выразила надежду, что в нашем регионе количество участников благотворительных акций будет только расти.

Идея Международного дня благотворительности #ЩедрыйВторник появилась в 2012 году и получила распространение в более чем 70 странах мира. В этот день миллионы людей объединяются, чтобы сделать доброе дело и рассказать об этом. Первый в России #ЩедрыйВторник прошел 29 ноября 2016 года.

Движение поддерживают известные актеры, музыканты, политики, а также более 300 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций. Это новый глобальный импульс для развития благотворительности в мире и открытая платформа для сотрудничества НКО, бизнеса, средств массовой информации, местных сообществ.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Георгий Орлов.
Опубликовано: 01.12.2021 08:04 2 234
Тэги: область
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