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«Удовольствие в жизни не равно еда»: Александра Ермилова рассказала об отказе от фастфуда

Опубликовано: 01.12.2021 11:07 7 382
«Удовольствие в жизни не равно еда»: Александра Ермилова рассказала об отказе от фастфуда

Участница Александра Ермилова

Очередная неделя проекта позади. Что же успело произойти со мной за это время? Во-первых, мой поисковик пополнился запросами о правильной и здоровой пище. Идя по магазину, я смотрю не на гадости наподобие майонеза, сладостей, кондитерки, чипсов и прочего. Мой взгляд непроизвольно падает на овощи, мясо и творог, которые я теперь с легкой руки могу приготовить не только вкусно, но и сытно.

Во-вторых, благодаря центу «Борменталь» мои вкусовые и пищевые привычки перевернулись от и до. Я не зависима от фастфуда, меня к нему больше не тянет.

Вывод, к которому на сегодняшний день меня привел проект «Худеем к Новому году»: удовольствие в жизни не равно еда. Я живу и занимаюсь любимым делом – это мое удовольствие. Я рада, что занятия в центре направили меня на путь истины. Результаты мои таковы: сегодня я вешу 102,5 килограмма.

Центр снижения веса «Доктор Борменталь» Маргарита Павлова

На этой неделе Александра продолжала следовать намеченному плану.

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Опубликовано: 01.12.2021 11:07 7 382
Тэги: худеем
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