Восемь районов Калужской области выполнили план по вакцинации от коронавируса более чем на 100%
Во вторник, 30 ноября, министерство здравоохранения Калужской области начало публиковать на своих страницах в социальных сетях данные о вакцинации от коронавируса по всем муниципалитетам.
В восьми районах Калужской области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. В лидерах оказался Жуковский район. Еще в двух - более 90%. Показателя 80% от плана достигли на 29 ноября шесть районов.
10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Самые низкие показатели по вакцинации от COVID-19 наблюдаются в Износковском, Дзержинском и Кировском районах.
Всего в Калужской области прививку от ковида сделали 511 630 человек. Это 78,68% от плана, который составляет 650 240 человек. А проживает в нашем регионе, напомним, один миллион.
- Многие жители уже сделали прививку от коронавирусной инфекции и даже успели привиться повторно, - отметили в Минздраве. - Мы обращаемся ко всем, кто еще не сделал прививку. Вакцинируйтесь! Защитите себя и близких от болезни и ее последствий!
В то же время министерство здравоохранения перестало публиковать статистику по количеству пациентов, которые лечатся от коронавируса в разных районах области. Минздрав предлагает пользоваться данными федерального оперативного штаба, хотя там есть только общие данные по регионам.
- Статистику по заболеваемости в Калужской области вы можете найти на странице стопкоронавирус.рф, где она ежедневно обновляется, - говорится в сообщении министерства.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 29 ноября 2021 года:
- Жуковский район – 120,45%,
- Боровский район – 119,67%,
- Перемышльский район – 112,73%,
- Медынский район – 110,95%,
- Барятинский район – 108,7%,
- Бабынинский район – 106,28%,
- Спас-Деменский район – 103,93%,
- Думиничский район – 102,76%,
- Козельский район – 95,26%,
- Мещовский район – 92,59%,
- Сухиничский район – 89,93%,
- Ферзиковский район – 85,27%,
- Юхновский район – 85,07%,
- Тарусский район – 83,19%,
- Куйбышевский район – 80,86%,
- Мосальский район – 80,22%,
- Жиздринский район – 77,77%,
- Обнинск – 73,3%,
- Ульяновский район – 72,69%,
- Калуга – 72,64%,
- Хвастовичский район – 72,17%,
- Людиновский район – 71,14%,
- Малоярославецкий район – 70,49%,
- Кировский район – 69,51%,
- Дзержинский район – 69,39%,
- Износковский район – 69,28%.
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