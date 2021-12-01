Восемь районов Калужской области выполнили план по вакцинации от коронавируса более чем на 100%

Во вторник, 30 ноября, министерство здравоохранения Калужской области начало публиковать на своих страницах в социальных сетях данные о вакцинации от коронавируса по всем муниципалитетам.

В восьми районах Калужской области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. В лидерах оказался Жуковский район. Еще в двух - более 90%. Показателя 80% от плана достигли на 29 ноября шесть районов.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Самые низкие показатели по вакцинации от COVID-19 наблюдаются в Износковском, Дзержинском и Кировском районах.

Всего в Калужской области прививку от ковида сделали 511 630 человек. Это 78,68% от плана, который составляет 650 240 человек. А проживает в нашем регионе, напомним, один миллион.

- Многие жители уже сделали прививку от коронавирусной инфекции и даже успели привиться повторно, - отметили в Минздраве. - Мы обращаемся ко всем, кто еще не сделал прививку. Вакцинируйтесь! Защитите себя и близких от болезни и ее последствий!

В то же время министерство здравоохранения перестало публиковать статистику по количеству пациентов, которые лечатся от коронавируса в разных районах области. Минздрав предлагает пользоваться данными федерального оперативного штаба, хотя там есть только общие данные по регионам.

- Статистику по заболеваемости в Калужской области вы можете найти на странице стопкоронавирус.рф, где она ежедневно обновляется, - говорится в сообщении министерства.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 29 ноября 2021 года:

Жуковский район – 120,45%,

Боровский район – 119,67%,

Перемышльский район – 112,73%,

Медынский район – 110,95%,

Барятинский район – 108,7%,

Бабынинский район – 106,28%,

Спас-Деменский район – 103,93%,

Думиничский район – 102,76%,

Козельский район – 95,26%,

Мещовский район – 92,59%,

Сухиничский район – 89,93%,

Ферзиковский район – 85,27%,

Юхновский район – 85,07%,

Тарусский район – 83,19%,

Куйбышевский район – 80,86%,

Мосальский район – 80,22%,

Жиздринский район – 77,77%,

Обнинск – 73,3%,

Ульяновский район – 72,69%,

Калуга – 72,64%,

Хвастовичский район – 72,17%,

Людиновский район – 71,14%,

Малоярославецкий район – 70,49%,

Кировский район – 69,51%,

Дзержинский район – 69,39%,

Износковский район – 69,28%.

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