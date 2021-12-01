Главная Новости Общество
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

Восемь районов Калужской области выполнили план по вакцинации от коронавируса более чем на 100%

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2021 09:54 19 1402
Восемь районов Калужской области выполнили план по вакцинации от коронавируса более чем на 100%

Во вторник, 30 ноября, министерство здравоохранения Калужской области начало публиковать на своих страницах в социальных сетях данные о вакцинации от коронавируса по всем муниципалитетам.

В восьми районах Калужской области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. В лидерах оказался Жуковский район. Еще в двух - более 90%. Показателя 80% от плана достигли на 29 ноября шесть районов.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Самые низкие показатели по вакцинации от COVID-19 наблюдаются в Износковском, Дзержинском и Кировском районах.

Всего в Калужской области прививку от ковида сделали 511 630 человек. Это 78,68% от плана, который составляет 650 240 человек. А проживает в нашем регионе, напомним, один миллион.

- Многие жители уже сделали прививку от коронавирусной инфекции и даже успели привиться повторно, - отметили в Минздраве. - Мы обращаемся ко всем, кто еще не сделал прививку. Вакцинируйтесь! Защитите себя и близких от болезни и ее последствий!

В то же время министерство здравоохранения перестало публиковать статистику по количеству пациентов, которые лечатся от коронавируса в разных районах области. Минздрав предлагает пользоваться данными федерального оперативного штаба, хотя там есть только общие данные по регионам.

- Статистику по заболеваемости в Калужской области вы можете найти на странице стопкоронавирус.рф, где она ежедневно обновляется, - говорится в сообщении  министерства.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 29 ноября 2021 года:

  • Жуковский район – 120,45%,
  • Боровский район – 119,67%,
  • Перемышльский район – 112,73%,
  • Медынский район – 110,95%,
  • Барятинский район – 108,7%,
  • Бабынинский район – 106,28%,
  • Спас-Деменский район – 103,93%,
  • Думиничский район – 102,76%,
  • Козельский район – 95,26%,
  • Мещовский район – 92,59%,
  • Сухиничский район – 89,93%,
  • Ферзиковский район – 85,27%,
  • Юхновский район – 85,07%,
  • Тарусский район – 83,19%,
  • Куйбышевский район – 80,86%,
  • Мосальский район – 80,22%,
  • Жиздринский район – 77,77%,
  • Обнинск – 73,3%,
  • Ульяновский район – 72,69%,
  • Калуга – 72,64%,
  • Хвастовичский район – 72,17%,
  • Людиновский район – 71,14%,
  • Малоярославецкий район – 70,49%,
  • Кировский район – 69,51%,
  • Дзержинский район – 69,39%,
  • Износковский район – 69,28%.

 

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2021 09:54 19 1402
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 19 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Профессиональная подготовка специалистов в Калининграде
Запись к врачу рентгенологу онлайн
ДНК тест на отцовство для суда

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru