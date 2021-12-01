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Этот день в истории: 125 лет назад в Калужской области родился Георгий Жуков

Дмитрий Ивьев , Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 01.12.2021 08:10 0 550
Этот день в истории: 125 лет назад в Калужской области родился Георгий Жуков

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 1 декабря.

1795 – «Ока льдом покрылась». (Из записок купца Губкина)

1896 - в деревне Стрелковка Угодско-Заводского уезда (ныне Жуковского р-на) Калужской губернии родился Георгий Константинович Жуков (1.12(19.11).1896-18.06.1974), выдающийся полководец Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944,1945, 1956). На военной службе с 1915 года, участник Первой мировой войны, Гражданской войны (1917-1922), военного конфликта на Халхин-Голе (1939). Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 1994 года учрежден «Орден Жукова» - государственная военная награда России в ознаменование выдающихся заслуг маршала Г.К. Жукова.

1904 (ст. стиль) – освящен домовый храм во имя Гурия Казанского при калужском духовном училище (усадьба Билибина). До этого в 1903 г. на съезде епархиального духовенства было принято решение о строительстве храма в духовном училище. В результате было решено сделать пристройку к главному училищному корпусу и отвести под храм второй и третий этажи этой пристройки. 30 августа была совершена закладка, а через год и три месяца здание было готово и 1 декабря 1904 г. училищный храм был освящен в честь Гурия Казанского.

1923 – в Павлограде Днепропетровской обл. родился Исаак Самуилович Ваинштейн (1923 – 1999), композитор, дирижер и педагог. С февраля 1976 г. проживал в Калуге. Был художественным руководителем Калужской областной филармонии (1976 – 1978), затем методистом Калужского областного управления культуры. Преподавал дирижирование и инструментовку в Калужском музыкальном училище.

1956 - в связи с 60-летием Маршал Г.К.Жуков награжден четвертой медалью «Золотая звезда» Героя Советского Союза. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1961 – улица Сталина, которая была так названа в 1950 г., а ранее, с 1918 г. бывшая Советской, была переименована в ул. Ленина. В том же году улицу Ворошилова переименовали в ул. А.Т.Карпова

1996 - в области торжественно отмечено столетие со дня рождения Маршала Г.К.Жукова. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

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Дмитрий Ивьев , Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 01.12.2021 08:10 0 550
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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