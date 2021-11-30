Главные новости в Калужской области 30 ноября: сбор денег трехлетнему мальчику и разгул стихии

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 30 ноября.

В Калуге открыли срочный сбор денег на операцию трехлетнему Феде Бурлакову. Ему нужно установить искусственную черепную кость, которая стоит 1,43 миллиона рублей.

Сильный ветер повалил в городе восемь деревьев.

Досталось и населенным пунктам по всей области. Электричество отключилось в восьми районах.

В Калужской области 58-летний мужчина задержан за изнасилование 16-летней девушки в лесу.

Водитель «Хендая» сбил двух детей на улице Фомушина. Мальчики шли по переходу.

В Калуге маршрут автобуса №93 изменится с 1 декабря.

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