Калужан приглашают принять участие во Всероссийском правовом диктанте

С 3 по 12 декабря 2021 года пройдет Пятый Всероссийский правовой (юридический) диктант. Он проводится, чтобы оценить правовую грамотность населения, сообщили во вторник, 30 ноября, в пресс-службе правительства Калужской области.

В условиях борьбы с коронавирусом диктант проводится в онлайн-режиме на официальном сайте мероприятия https://юрдиктант.рф/.

Участие в диктанте смогут принять все жители Калужской области старше 14 лет.

Вопросы будут основаны на темах Конституции России, административной ответственности, трудовых, гражданских и семейных правах.

При этом задания диктанта в нынешнем году составлены на нескольких языках.

Люди с юридическим образованием смогут написать другую версию. Их диктант будет отличаться от общего.

Диктант организован Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России». Партнерами акции выступают Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная антимонопольная служба, вузы и другие образовательные и научные учреждения страны.

Как отмечают в правительстве, с каждым годом число участников правового диктанта растет. В 2017 году в нем приняли участие 55 тысяч человек, в 2018 году число зарегистрированных участников составило уже 165 тысяч. В 2019 году в диктанте участвовали 223 тысячи граждан, а в 2020 году их количество выросло до 507 тысяч.

При этом более пяти тысяч участников – это граждане из 175 стран, в том числе Украины, Абхазии, Казахстана и Узбекистана.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!