В Калужской области привились от коронавируса 511 630 человек

В понедельник, 29 ноября, в Калужской области привились от коронавируса 3404 человека. Общее количество вакцинированных достигло 511 630, сообщили во вторник в правительстве региона.

В больницах области остается 152 050 доз вакцин. В основном это «Спутник V». Хотя с 27 ноября, по информации Минздрава, появилась и «Спутник Лайт».

Как мы уже рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 более 650 тысяч человек. На данный момент план выполнен на 78,7%.

Также стало известно, что в трех больницах региона закроют ковидные отделения.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!