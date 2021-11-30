В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 1,3%

В Калужской области за неделю, с 22 по 28 ноября, 8289 человек заболели ОРВИ. Это на 1,3% меньше, чем на предыдущей неделе, сообщили 30 ноября в региональном управлении Роспотребнадзора.

У группы людей старше 15 лет пороговые показатели заболеваемости превышены на 56,7%.

В Калуге за неделю выявлены 5413 случаев ОРВИ – на 0,7% меньше, чем за предыдущий период. Растет количество заболевших у детей всех возрастов, а у взрослых пошло снижение.

В больницы с ОРВИ попали 29 человек.

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