Спасение каждого человека – это победа

Интервью с сосудистым хирургом Клиники Боли Ивановым Михаилом Юрьевичем: о пути в медицине и о жизни.

Михаил Юрьевич, традиционный первый вопрос – о вашем пути в медицину. Что повлияло на выбор? Каковы самые яркие впечатления от учёбы в мединституте?

В детстве мне попалась трилогия Юрия Германа «Я отвечаю за все. Дело, которому ты служишь. Дорогой мой человек». Прочитав эти книги, я понял, что хочу быть врачом. Эта профессия казалась мне окутанной ореолом романтики. Гены и окружение, скорее всего, также повлияли на выбор. Мама работала в больнице лаборанткой, и жили мы в городе Ейске на квартире у главного врача. Их семья – это настоящая врачебная династия, каждый из которой выдающийся доктор.

В молодости я был очень активным человеком. Спелеология, туризм, бег по утрам и лыжи – вот мои любимые увлечения. В студенчестве я спускался в карстовую пещеру Крыма на глубину 280 метров.

Не пожалели о выборе, сделанном в юности?

После окончания Днепропетровского мединститута я по распределению стал работать хирургом в БСМП города Калуги. Скоропомощная больница – это настоящий медсанбат и передний край медицины. В то время дежурили два хирурга и один анестезиолог на всю больницу. Начинающий врач мог получить уникальную возможность участвовать в самых различных операциях. В 1990 году в больнице открылось отделение сосудистой хирургии, и я перешел работать в новое отделение, а в 1998 году возглавил его. Я считаю, что нашел свое призвание и до сих пор являюсь фанатом своего дела.

У нас с вами общее прошлое – БСМП – и общие учителя: например, Юрий Степанович Фирстов. Какие остались воспоминания о том времени?

Юрий Степанович Фирстов и его отделение экстренной хирургии связаны для меня с молодостью, неимоверным количеством круглосуточных дежурств и совместными праздниками в виде субботников, байдарочных походов, самодеятельных постановок на день комсомола и медработника. Юрий Степанович был яркой личностью, музыкантом, великолепным хирургом, знатоком живописи и очень веселым, остроумным и жизнерадостным человеком. Эпоха БСМП 80-х – это прекрасное время, полное надежд и свершений.

Да, наши наставники были редкие люди: образцы, на мой взгляд, и мужчин, и хирургов. Каков, на ваш взгляд, должен быть настоящий мужчина?

Что есть, то есть!! Настоящий мужчина - это прежде всего верность своему делу. В «лихие девяностые» мы не ушли торговать на рынок, а остались в профессии. Но настоящий мужчина не зацикливается только на работе: есть еще семья, друзья и увлечения.

А какова идеальная женщина?

Для меня в женщине главное ум и способность находиться с тобой «на одной волне» – тогда с ней будет интересно. И ещё она должна быть добрая и понимающая.

Много лет вы заведовали одним из сложнейших отделений БСМП – отделением сосудистой хирургии. Что в той работе было самое трудное?

Мне повезло: 8 лет я проработал с прекрасным хирургом и очень хорошим человеком Михаилом Ильичом Абрамовским. Став заведующим, я старался сохранить сформировавшийся коллектив. Очень хотелось внедрить новые технологии. Самое главное достижение – установка и освоение первого в области ангиографа. Но в условиях государственной медицины работать с каждым годом становилось все тяжелее. Оформление массы бумаг и отчетов, беготня по инстанциям, выбивание нового оборудования отнимали много сил и здоровья.

А что было самое отрадное – то, о чём радостно вспомнить?

Спасение каждого человека – это победа. Когда ты возвращаешь к жизни пациента, у которого практически не было шансов, а он выжил и спустя несколько лет продолжает находиться в добром здравии, – вот настоящее врачебное счастье. Блестяще выполненная сложная реконструктивная операция на сосудах – это то, что мне больше всего нравится в профессии сосудистого хирурга.

Что помогало восстановить силы после многочасовых операций?

Душевный вечерний разговор в ординаторской с дежурной бригадой.

Как переменилась ваша жизнь после перехода в «Клинику боли»?

Появилось больше времени для общения с пациентами, работа стала более планомерной и эффективной. Сейчас я ощущаю преемственность между стационаром и поликлиникой, могу долечивать пациентов, перенесших тяжелые сосудистые заболевания. Нет лишней беготни и суеты, присущей многим лечебным учреждениям.

Посоветуете ли молодежи идти в медицину?

Но предварительно обязательно поработать волонтером в больнице и больше читать наших писателей-врачей: Чехова, Булгакова и других.

А в хирургию?

В медицине нет неинтересных областей. Хирургия в чём-то проще – ты сразу видишь результат – но ответственность в ней много выше. Цена врачебной ошибки – жизнь человека, и об этом нельзя забывать.

Вопрос с подвохом. Куда рекомендуете обратиться пациенту со сложной сосудистой патологией: в сосудистое отделение БСМП, где успешно работают ваши ученики, или в «Клинику боли»?

Современная хирургия идет по пути малоинвазивной медицины, её цель – максимально быстро и безболезненно вылечить больного. Если пациент хочет получить качественную и обстоятельную консультацию – приходите в «Клинику Боли». Мы предложим все возможные варианты лечения, а выбор остаётся за пациентом.



Спасибо за жизнеутверждающие ответы!

Интервью провел: Убогий Андрей Юрьевич (уролог, автор).

Записаться на прием к сосудистому хирургу Иванову М.Ю. Вы можете по номеру телефона: +7 (4842) 21-00-00, +7 (4842) 28-12-12

Или на сайте: clinicaboli.ru

ООО «КАЛУЖСКАЯ КЛИНИКА БОЛИ»: г. Калуга, ул. Болотникова, дом 23.



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