Еще шесть человек скончались от коронавируса в Калужской области за сутки

В Калужской области за последние сутки еще шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1036, сообщили во вторник, 30 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 206 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 59 168.

За последние сутки в нашем регионе 203 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 55 488 калужан.

На лечении с ковидом остаются 2 644 человека.

Вакцинированы от коронавируса 508 226 калужанин.

По всей России выявлен за сутки 32 648 случаев коронавируса. За весь период - 9 636 881. Выписаны за сутки – 33 442, за весь период – 8 329 253. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 229 человек, за все время – 275 193.

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