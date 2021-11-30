В Калуге открыли срочный сбор денег на операцию трехлетнему мальчику

Благотворительный фонд «Правмир» объявил сбор денег для трехлетнего Феди Бурлакова из Калуги. Мальчику необходимо установить искусственную кость черепа.

В больницу он попал в ноябре прошлого года с тяжелой травмой головы. К медикам обратились сотрудники опеки, которые наблюдали за семьей. Мама мальчика скорую помощь не вызвала, хотя, как говорят в опеке, «гематома занимала почти всю правую сторону мозга – от лобной части через всю височную и к затылку». Женщина объяснила это тем, что мальчик упал с дивана.

Помощь Феде начали оказывать только на третий день после получения травмы. Мать лишили родительских прав.

После нескольких месяцев в больнице, сложных операций, трепанации черепа и удаления гематомы маленький Федя оказался в Доме ребенка.

У мальчика не работают левая рука и левая нога.

Сотрудники Дома ребенка проводят реабилитацию, но для более эффективной работы нужно, чтобы мозг ребенка был закрыт костью. Сейчас он частично закрыт лишь лоскутком кожи.

- Если устранить последствия травмы и операции, объем реабилитационных мероприятий может быть расширен. Федя сможет догнать сверстников в развитии и вернуться к полноценной жизни, - говорят в благотворительном фонде.

Все операции, реабилитация ребенку проводятся по полису ОМС. Но нужно 1,43 миллиона рублей на покупку искусственной кости, которая сможет «расти» вместе с ребенком. По полису ОМС предоставляется только титановый имплант. В случае его установки позже, по мере роста мальчика, ему опять придется делать трепанации черепа.

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