Анна Алешникова за месяц проекта «Худеем к Новому году» сбросила 5,6 килограммов

Участница Анна Алешникова

Вот и прошла еще одна неделя моих занятий. С каждым днем я чувствую все больше легкости и уверенности в себе. Благодаря хорошему наставнику центра красоты «Slim&Beauty» Ирине Рождественской я ввела в привычку правильное питание, подвижность и здоровый образ жизни. Теперь я стала постоянным посетителем бассейна, мне по душе аквааэробика. С момента участия в проекте я сбросила 5 килограммов 600 граммов. И это далеко не предел для меня!

Будем покорять вершины дальше, а продолжение следует…

Центр красоты «Slim&Beauty», Ирина Рождественская

Продолжаем работать по намеченному плану! Уже достаточно хорошо ушёл вес и объемы, кожа подтянулась. Также особенное внимание уделяем состоянию кожи и мышц, активно берёмся с целлюлитом! Проводим такие процедуры, как RF лифтинг тела, миостимуляция, вибромассаж используем и другие современные технологии. Уверенны в успехе нашей участницы! Всех желающих приглашаем на бесплатную консультацию, где все расскажем и покажем, а также составим индивидуальный план по коррекции фигуры.

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