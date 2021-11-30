Лазерная эпиляция на премиальном оборудовании

Лазерная эпиляция – новейший метод удаления волос. Классические методы в последнее время уходят на второй план, так как часто вызывают зуд и раздражение, появление проблемы «вросших волос», которая в свою очередь может вызвать серьезные негативные последствия для здоровья.

В отделении косметологии Эндохирургического Центра в Калуге лазерная эпиляция выполняется на премиальном оборудовании - новейшем двухволновом диодном лазере высокой мощности со встроенной системой охлаждения «MedioStar MONOLIGHT» (810-940 нм), немецкого производства.

Эпиляцию проводят исключительно сертифицированные специалисты с медицинским образованием, постоянно повышающие свою квалификацию. Оборудование позволяет удалять волосы независимо от цвета и толщины круглый год на коже любого фототипа ( I–IV).

Ощутите на себе все преимущества лазерной эпиляции в Эндохирургическом Центре:

Процедура безопасна и высокоэффективна

Полное отсутствие или минимум болевых ощущений

Максимальный комфорт, благодаря наличию встроенной системы охлаждения

Никакого раздражения, покраснения и гипертермии кожных покровов.

Долговременный эффект. Результат прохождения полного курса лазерной эпиляции – гладкая и бархатистая кожа на протяжении минимум трех лет. Для его поддержания достаточно раз в год посещать косметолога, который будет удалять редкие волосы.

Значительная экономия времени.

Приятные цены на весь перечень услуг.

Позвольте себе лучшее и помните, что в погоне за красотой важно сохранить здоровье!



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