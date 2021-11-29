В восьми районах Калужской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 90%

Восемь районов Калужской области выполнили план по вакцинации от коронавируса более чем на 90%. В этот список вошли Барятинский, Боровский, Жуковский, Медынский, Перемышльский, Бабынинский, Спас-Деменский и Думиничский районы, сообщили в понедельник, 29 ноября, на заседании оперативного штаба, которое провел заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ.

Также названы муниципалитеты с низким охватом вакцинации. В них показатель менее 78% - Калуга, Обнинск, Дзержинский, Жиздринский, Износковский, Кировский, Людиновский, Малоярославецкий, Ульяновский и Хвастовичский районы.

По словам Горобцова, в некоторых районах в ноябре темп прививочной кампании заметно снизился.

- На фоне тех районов, где скорость вакцинации населения остается на высоком уровне, ваши показатели подтверждают то, что вы остановились в этой работе, - констатировал замгубернатора.

Он поручил главам администраций провести дополнительные проверки и выработать дополнительные меры по улучшению ситуации.

- Динамика должна быть положительной, – потребовал Горобцов.

На данный момент в Калужскую область поступило 651 867 комплектов вакцин от COVID-19. Это 493 638 комплектов «Спутник V», 119 964 – «Спутник Лайт», 31 670 – «ЭпиВакКорона», 6 595 – «КовиВак».

Привились 508 226 человек. Общий областной план выполнен на 78,16%. При этом полностью прошли вакцинацию 413 580 человек, ревакцинировались 39 652 калужанина.

Сейчас в регионе работает 47 стационарных и 17 мобильных прививочных пунктов. Еще 74 бригады вакцинируют работников на предприятиях, а также дома тех, кто не может добраться до поликлиники.

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