Главная Новости Общество
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

В трех больницах Калужской области закроют ковидные отделения

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.11.2021 19:55 4 1110
В трех больницах Калужской области закроют ковидные отделения

За последнюю неделю в больницах Калужской области сокращено 450 инфекционных коек. В ближайшее время ковидные отделения планируется закрыть еще в трех больницах – детской областной, больнице №4 имени Хлюстина и городской больнице №5 в Перемышльском районе. Об этом вечером в понедельник, 29 ноября, сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ.

Со своими докладами об оперативной обстановке в области выступили министр здравоохранения области Константин Пахоменко и заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области Сергей Павлов.

В нашей области с начала пандемии проведено 1 164 147 исследований на COVID-19. Охват тестированием составляет 282, 5 на 100 тысяч населения. За последнюю неделю сделано 19 770 тестов.

В больницы за сутки поступили 59 пациентов, выписано – 33. В стационарах больниц остаются 1522 пациента. На инвазивной искусственной вентиляции легких – 17 человек, на неинвазивной ИВЛ – 87. 

На данный момент в Калужской области развернуты 2250 инфекционных коек. Из них свободны - 32,4%.

Заместитель губернатора Константин Горобцов поручил региональному министерству здравоохранения обратить внимание на количество тестирований в сутки и возможность использования экспресс-тестов.

Кроме того, на заседании оперативного штаба отметили, что в области продолжаются межведомственные рейды по соблюдению санитарных норм в торговых центрах, кафе, ресторанах, объектах культуры и в общественном транспорте.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.11.2021 19:55 4 1110
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение область константин горобцов
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как решить торговать на Форексе?
Зачем нужен промокод?
Зачем знать курс американского доллара?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru