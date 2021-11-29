В трех больницах Калужской области закроют ковидные отделения

За последнюю неделю в больницах Калужской области сокращено 450 инфекционных коек. В ближайшее время ковидные отделения планируется закрыть еще в трех больницах – детской областной, больнице №4 имени Хлюстина и городской больнице №5 в Перемышльском районе. Об этом вечером в понедельник, 29 ноября, сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ.

Со своими докладами об оперативной обстановке в области выступили министр здравоохранения области Константин Пахоменко и заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области Сергей Павлов.

В нашей области с начала пандемии проведено 1 164 147 исследований на COVID-19. Охват тестированием составляет 282, 5 на 100 тысяч населения. За последнюю неделю сделано 19 770 тестов.

В больницы за сутки поступили 59 пациентов, выписано – 33. В стационарах больниц остаются 1522 пациента. На инвазивной искусственной вентиляции легких – 17 человек, на неинвазивной ИВЛ – 87.

На данный момент в Калужской области развернуты 2250 инфекционных коек. Из них свободны - 32,4%.

Заместитель губернатора Константин Горобцов поручил региональному министерству здравоохранения обратить внимание на количество тестирований в сутки и возможность использования экспресс-тестов.

Кроме того, на заседании оперативного штаба отметили, что в области продолжаются межведомственные рейды по соблюдению санитарных норм в торговых центрах, кафе, ресторанах, объектах культуры и в общественном транспорте.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!