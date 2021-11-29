Главные новости в Калужской области 29 ноября: поселок без дорог и новый штамм «омикрон»
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 29 ноября.
Коттеджный поселок в Калуге остался без дорог и уличного освещения. Наш репортаж.
Калужский Минздрав рассказал о новом штамме коронавируса «омикрон». По словам заместителя министра здравоохранения, от этой напасти из ЮАР защищает российская вакцина.
Калужане пожаловались на невозможность дозвониться в регистратуру больницы №4. Проблему обсудили у губернатора.
Выписку электронных льготных рецептов планируется внедрить до конца 2021 года. Получать лекарства можно будет в аптеке по паспорту.
В Калуге начали украшать главную новогоднюю елку на площади Старый Торг.
Сбитые в Калуге на улице Московской 17-летние парень и девушка попали в больницу в тяжелом состоянии.
В Калуге приставы устроили рейд по жилым домам на пяти улицах. В квартиры к должникам пришли рано утром.
Проверка калужской прокуратуры не подтвердила издевательства над заключенными в колонии №4.
Жителям Калуги предложили украсить троллейбусы к Новому году.
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