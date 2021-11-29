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Калужане пожаловались на невозможность дозвониться в регистратуру больницы №4

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 29.11.2021 15:20 0 445
Калужане пожаловались на невозможность дозвониться в регистратуру больницы №4

Калужане пожаловались в соцсетях на невозможность дозвониться в регистратуру 4-й городской больницы. Этот вопрос в понедельник, 29 ноября, обсудили в Калуге на заседании регионального правительства.

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША поручил министру здравоохранения области Константину ПАХОМЕНКО разобраться в данной ситуации.

- Идет снижение количества заболевших ковидом и количества людей, которые лежат в больницах, - отметил глава региона. - На фоне этой большой напряженной работы недопустимо, чтобы отдельные учреждения здравоохранения не могли организовать возможность для граждан дозвониться в регистратуру.

В ответ Константин Пахоменко пояснил, что калужане могут обращаться не только в регистратуру конкретной больницы. Для связи с медиками существует единый телефон колл-центра *040. Также можно звонить по телефону 122.

Кроме того, с 1 июля работает чат-бот министерства здравоохранения области @minzdrav40_bot для мессенджера Telegram.

- Каждый гражданин может без участия регистратора записаться на приём к врачу через эту электронную систему, - подчеркнул министр здравоохранения области.

По словам главы Минздрава, 15% вызовов на дом уже идёт через эту систему.

- Надо создать условия, чтобы подобных жалоб не было, - прокомментировал губернатор. - Наша с вами задача позаботиться о людях, чтобы им было удобно и все вопросы, касающиеся коммуникации, были нами решены.

Ранее мы рассказывали, что в Калужской области выписку электронных льготных рецептов планируется внедрить до конца 2021 года. Это тема также обсуждалась 29 ноября на заседании правительства. Губернатор поручил ускорить реализацию проекта своему заместителю Дмитрию Разумовскому.

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Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 29.11.2021 15:20 0 445
Тэги: общество здравоохранение область
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