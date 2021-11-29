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В Калужской области выписку электронных льготных рецептов планируется внедрить до конца 2021 года

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 29.11.2021 16:07 2 428
В Калужской области выписку электронных льготных рецептов планируется внедрить до конца 2021 года

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША поручил до конца 2021 года внедрить систему выписки электронных льготных рецептов на лекарства. Об этом он заявил в понедельник, 29 ноября, на заседании регионального правительства.

- До конца года осталось не так много времени, - обратился он к своему заместителю Дмитрию Разумовскому, курирующему цифровую сферу. - Прошу эту работу проверить и активизировать. Уверен, что мы с вами сможем людям такую возможность предоставить до конца декабря. Причем по всей Калужской области.

По мнению главы региона, такие нововведения помогут снизить нагрузку на врачей и уменьшить количество обращений в поликлиники.

Министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО пояснил, что все контакты пациента с медорганизацией и с аптекой будут идти через систему электронного документооборота. Пациент сможет получить консультацию врача в телемедицинском центре. Затем человеку выпишут электронный рецепт и направят его в аптеку. Получить лекарство калужане смогут при предъявлении паспорта или СНИЛС.

Также Константин Пахоменко сообщил, что в Калужской области на данный момент проработан вопрос о диспансерном наблюдении с использованием телемедицинского центра пациентов. Речь идет о людях с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Мы работаем именно в цифровом направлении решения проблем пациентов, обращающихся в медицинские организации, - подчеркнул региональный министр.

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Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 29.11.2021 16:07 2 428
Тэги: общество здравоохранение область владислав шапша константин пахоменко
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