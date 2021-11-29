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Замгубернатора Василий Быкадоров представит Калужскую область на Большом кругу Всероссийского казачьего общества

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.11.2021 14:45 5 297
Замгубернатора Василий Быкадоров представит Калужскую область на Большом кругу Всероссийского казачьего общества

В понедельник и вторник, 29-30 ноября, в Москве проходят Всероссийский семинар-совещание «Российское казачество» и Большой круг Всероссийского казачьего общества. Калужскую область на этих мероприятиях представляет заместитель губернатора Василий БЫКАДОРОВ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В них также будут участвовать члены Совета при президенте по делам казачества, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Русской православной церкви, а также казачьих обществ.

В рамках семинара-совещания будут обсуждаться актуальные вопросы государственной политики России в отношении казачества. Речь, в частности, пойдет об эффективности привлечения казачьих обществ к несению государственной службы, о взаимодействии казачьих обществ и органов госвласти в регионах.

Как отмечают в правительстве, особое внимание уделят консолидации российского казачества, организации системы казачьего образования и проектной деятельности молодежных казачьих организаций.

Большой круг Всероссийского казачьего общества 30 ноября состоится в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.

Согласно Указу президента России Владимира Путина, который он подписал в ноябре 2019 года, Большой круг Всероссийского казачьего общества является высшим органом управления Всероссийского казачьего общества, съездом выборных казаков от войсковых казачьих обществ по норме представительства членов казачьих обществ, определяемой советом атаманов Всероссийского казачьего общества исходя из общей численности членов Всероссийского казачьего общества и численности входящих в его состав войсковых казачьих обществ.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.11.2021 14:45 5 297
Тэги: общество область
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