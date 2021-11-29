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«Мое тело и психическое здоровье говорят мне «спасибо!»: Анна Савельева – о правильном питании

Опубликовано: 29.11.2021 15:59 2 269
«Мое тело и психическое здоровье говорят мне «спасибо!»: Анна Савельева – о правильном питании

Участница Анна Савельева

Мои друзья и даже неизвестные люди в социальных сетях очень интересуются, что же я ем. Ответ прост: я употребляю здоровую и полезную пищу. Диетолог-нутрициолог Гульнара подобрала мне питание с учетом моих анализов и личных пожеланий. Завтрак каждый день разный и очень питательный. Открыла для себя сочетание пшенной каши с бананом. Очень вкусно и полезно! Мой обед и ужин состоит из белков, сложных углеводов и, обязательно, клетчатки. Для себя я готовлю каждый день и стараюсь делать блюда разнообразными.

Также я продолжаю с удовольствием ходить на тренировки к моему лучшему тренеру Гульнаре и посещать новые групповые занятия. Фитнес-клуб «Атмосфера» предлагает множество групповых направлений, все они разные и нереально интересные. На этой неделе я с удовольствием потанцевала на «Reggaeton» и проработала глубоко расположенные группы мышц на «Callanetics».

Прошло чуть больше месяца с начала проекта, а я уже ношу одежду, которую носила до беременности. У меня минус 5 килограммов, но с учетом того, что прибавилась мышечная масса. Мое тело и мое психическое здоровье говорят мне «спасибо!». А я, в свою очередь, благодарю фитнес-клуб «Атмосферу», диетолога-нутрициолога Гульнару и «Калужский перекресток» за предоставленную возможность!

Тренер фитнес-клуба «Атмосфера» Гульнара Кузина

Насколько тяжело придерживаться здорового питания?

Зависимость прямая от того, какое оно было раньше! Если вы питались одними углеводами, то конечно будет очень тяжело!

Тяжело ли нашей участнице? В начале было конечно непривычно, но со временем организм Анны адаптировался, и теперь, она получает удовольствие от новых блюд и по новому раскрывает их вкус - это непередаваемо! А бонусом к этим ощущениям является избавление от лишних кг.

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Опубликовано: 29.11.2021 15:59 2 269
Тэги: худеем
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