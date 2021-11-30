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Туристов в нашем регионе будут привлекать с помощью big data

Опубликовано: 30.11.2021 09:30 0 204
Туристов в нашем регионе будут привлекать с помощью big data

Оператор Tele2 запустил первое «коробочное» решение big data – платформу для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Различные ведомства и предприниматели в сфере туризма и отдыха смогут самостоятельно получать ответы на свои вопросы, проверять гипотезы и принимать верные управленческие решения. Получить доступ к сервису можно в корпоративном отделе Tele2 в своем регионе.

– Пандемия ускорила развитие внутреннего туризма – мы видим это по растущему количеству запросов на геоаналитику для регионов или отдельных территорий, - рассказал директор по аналитике больших данных Tele2 Антон Мерзляков. – На основе анализа реализуемых задач мы выделили типовые (схожие) тематики, которые интересуют наших клиентов, и реализовали их в «коробочном» решении.

Платформа содержит десятки аналитических отчетов, которые будут непрерывно дополняться. Клиент может самостоятельно посмотреть нужную информацию: оценить общую численность туристов в регионе и динамику туристического потока, определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов туристов. Данные удобно анализировать не только по неделям и месяцам, но и по определенным дням. Платформа также позволяет составить портрет туриста, увидеть тип транспорта прибытия и длительность пребывания путешественника.

Например, в 2021 году data scientists Tele2 изучили активность гостей на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Благодаря исследованию стали понятны объем и структура туристического потока, его динамика, длительность пребывания туристов и география их маршрутов. Итогом анализа стал ряд мероприятий, направленных на продвижение курорта. Также данные используются при расчетах для загрузки горнолыжного комплекса в разные периоды.

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Опубликовано: 30.11.2021 09:30 0 204
Тэги: новости компаний
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