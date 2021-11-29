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1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

Опубликовано: 29.11.2021 14:35 0 99
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

 #СТОП ВИЧ СПИД#

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди во всем мире объединяются для демонстрации поддержки людям, живущим с ВИЧ, и вспоминают тех, кто умер от связанных со СПИДом заболеваний.

Впервые День борьбы со СПИДом прошел в 1988 году.  Сегодня эта дата сохраняет свою актуальность. По-прежнему остается критически важным вопрос привлечения дополнительных финансовых ресурсов в систему противодействия ВИЧ-инфекции для повышения осведомленности о влиянии ВИЧ на жизнь людей, искоренения стигмы и дискриминации, повышения качества жизни ВИЧ-инфицированных граждан.

Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом в 2021 году  «Ликвидировать неравенство. Покончить со СПИДом. Прекратить пандемии».

В этот день во всех регионах мира проводятся информационные мероприятия. Множество людей носят красную ленту — международный символ осведомленности, поддержки и солидарности с людьми, живущими с ВИЧ.  ВИЧ-инфицированные люди получают возможность высказаться по важнейшим аспектам своей жизни. Проводимые мероприятия обращают внимание граждан на текущее состояние дел в связи с эпидемией СПИДа.

В нашей стране противодействие распространению ВИЧ-инфекции входит в число государственных приоритетов.

В рамках Дня борьбы со СПИДом в России с 29 ноября по 01 декабря 2021 года проходит очередная  Всероссийская Акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «СТОП ВИЧ/СПИД», организованная Фондом социально-культурных инициатив, совместно с Минздравом РФ, Министерством образования и науки РФ, Роспотребнадзором (он-лайн мероприятия Акции: стопвичспид.рф).

Задачи Акции - информирование населения о ВИЧ/СПИД и обследование граждан на ВИЧ с целью своевременной диагностики заболевания и начала терапии, предотвращения его дальнейшего распространения, повышение качества жизни ВИЧ-инфицированных граждан.

Из-за риска распространения COVID-19 многие мероприятия проводятся в онлайн-формате.

В Калужской области уже стартовали обучающие семинары-тренинги и вебинары для волонтеров и педагогов, интерактивные занятия, zoom-конференции и on-line лектории для подростков и молодежи (меры профилактики новой коронавирусной инфекции соблюдаются).

В КГУ им. К.Э.Циолковского  организован ряд профилактических мероприятий для всех институтов и факультетов (цикл образовательных он-лайн лекториев, экспресс-тестирование на ВИЧ, перводекабрьская акция «Красная ленточка»), все мероприятия проводятся с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

ВНИМАНИЕ!   6, 7, 8 и 10 декабря с 14.00 до 16.00 в СПИД-ЦЕНТРЕ
состоятся традиционные акции по экспресс-тестированию на ВИЧ
(Калуга, С.Разина,д.1, тел. 57-81-27).

Приходите, определите свой ВИЧ-статус, убедитесь, что – здоровы всего за 15 мин! Процедура  безболезненная и безопасная, бесплатная и анонимная. Вся информация строго  конфиденциальна! По результату анализа вас проконсультирует специалист нашего центра. Акция проводится с соблюдением мер противодействия распространению covid-19.

1 декабря приглашаем всех желающих принять участие в он-лайн акциях СПИД-ЦЕНТРА в соц.сетях «Защитим себя от ВИЧ, гепатита и коронавируса».

 В контакте, фэйсбуке, одноклассниках:

Веб – презентация для населения On-line викторина  «СТОП  ВИРУС»
«Инфекционная безопасность» (старт 1 декабря  2021 в 10:00) Внимание: вопросы размещаются в течение дня,  присоединяйтесь!
Виртуальная выставка «Объединяемся против ВИЧ»
Ждем  фото ваших работ с комментариями		 Эстафета репостов «СПИД в трамвае не летает!»
 старт - 1 декабря в 11:00
On-line кинотеатр и электронная библиотека «ВИЧ/СПИД – знаний много не бывает» Виртуальный флэшмоб «СТОП # ВИЧ# СПИД»  
Ваши фото с хэштэгом выкладывайте под нашим постом

Систематическое обследование на ВИЧ-инфекцию, соблюдение правил безопасного поведения (отказ от наркотиков, верность половому партнеру и использование презервативов) – вот первоочередные мероприятия каждого в борьбе с ВИЧ-инфекцией!

Всем желает здоровья
Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД  

Калуга, С.Разина, д.1, тел. 57-81-27
Сайты: спидцентр-калуга.рф;   www.aids-kaluga.ru     
Мы - в контакте, фэйсбуке, одноклассниках: «Защитим себя от ВИЧ,  гепатита и коронавируса»

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Опубликовано: 29.11.2021 14:35 0 99
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