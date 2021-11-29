Калужская область перевыполнила планы по восстановлению занятости

В понедельник, 29 ноября, в рамках заседания правительства области обсуждали вопрос восстановления занятости до уровня, который наблюдался перед пандемией коронавируса.

Губернатор Владислав ШАПША отметил, что эта задача поставлена президентом России Владимиром Путиным. Выполняя ее, наш регион охватил мерами поддержки 21 тысячу человек.

Заместитель министра труда и социальной защиты региона Лариса КУЛАКОВА рассказала, что на начало 2021 года численность занятых граждан сократилась до 511 600 человек, а количество безработных выросло до 28 200 человек.

Безработных на учете стоит 7200 – это в 3,2 раза больше, чем на начало 2020 года. Уровень безработицы - 1,35%. В 2019 году этот показатель составлял 0,41%.

По информации правительства региона, одна из приоритетных задач в 2021 году - восстановление уровня занятости. Для этого утвержден Комплекс мер по достижению допандемических значений. К работе должны вернутся почти 10 тысяч человек.

В правительстве отмечают, что предварительные данные говорят о том, что рынок труда в Калужской области постепенно восстанавливается:

- В течение 2021 года мероприятиями по восстановлению занятости охвачено более 21 тысячи человек, численность восстановивших занятость граждан - 12 тысяч. По оценке достижения целевого значения занятых на уровне 2019 года, проведенного в регионах России, Калужская область в среднем за июль-сентябрь достигла и превысила целевой показатель (518,3 тыс. занятых – 100,2 %)

Владислав Шапша положительно оценил проведенную работу.

- Результаты хорошие, - заявил он. - Но обращаю ваше внимание, что есть услуги, которые вы оказываете и которые очень востребованы людьми, но не всегда доходят до адресата. В частности, вопросы реализации программы социальных контрактов в том виде, в котором сегодня реализуются. Люди готовы заключать такие контракты, но не всегда имеют такую возможность. Прошу очень внимательно к этому отнестись.

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