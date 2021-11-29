В Калужской области привились от коронавируса 508 226 человек

В Калужской области в воскресенье, 28 ноября, прививку от коронавируса сделал 1931 человек. Общее количество вакцинированных достигло 508 226, сообщили в понедельник в правительстве региона.

В больницах области остается 143 834 дозы вакцин. В основном это «Спутник V». Хотя с 27 ноября, по информации Минздрава, появилась и «Спутник Лайт».

Как мы уже рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 более 650 тысяч человек. На данный момент план выполнен на 78,1%.

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