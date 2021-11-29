В Калужской области возьмут под охрану каньон между Калугой и Дугной

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША на минувшей неделе подписал постановление правительства №789, которым поручил министерству природных ресурсов и экологии создать особо охраняемую природную территорию «Калужско-Алексинский каньон». Документ вступит в силу в начале декабря.

Вопрос Калужско-Алексинского каньона обсуждали и на международной научно-практической онлайн-конференции, посвященной принципам и перспективам создания особо-охраняемых природных территорий для устойчивого развития. Мероприятие прошло на базе Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. В нем приняли участие ученые из девяти стран мира.

Калужско-Алексинский каньон – это глубокий суженный участок долины Оки между Калугой и поселком Дугна Ферзиковского района. Там находятся живописные пойменные леса и луга, куда часто ездят отдыхать калужане. Кроме того, в каньоне расположены 20 объектов, имеющих археологическое значение: древние славянские городища, селища и стоянки, «Кольцовские» пещеры, урочище «Любовец» с небольшим водопадом.

Участники конференции в КГУ назвали решение губернатора важным и своевременным. В природно-заповедный фонд региона каньон будет передан до конца 2021 года.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир ЖИПА, в нашем регионе в рамках нацпроекта «Экология» завершилось проведение комплексного экологического обследования, оформление паспортов и охранных обязательств, утверждение границ и определение режимов особой охраны для 103 особо охраняемых природных территорий регионального значения из 149 существующих.

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