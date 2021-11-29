В Калужской области два человека умерли от коронавируса за последние сутки

В Калужской области за последние сутки еще два человека скончались от коронавируса. Это минимальный показатель с 1 ноября. Общее количество жертв эпидемии достигло 1030, сообщили в понедельник, 29 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 204 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 58 962.

За последние сутки в нашем регионе 151 человек выздоровел от коронавируса. Всего с болезнью справились 55 285 калужан.

На лечении с ковидом остаются 2 647 человек.

Вакцинирован от коронавируса 503 831 калужанин.

По всей России выявлен за сутки 33 860 случаев коронавируса. За весь период - 9 604 233. Выписаны за сутки – 27 700, за весь период – 8 295 811. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 209 человек, за все время – 273 964.

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