Доходы бюджета Калужской области за год выросли на 12%

За первые девять месяцев 2021 года доходы бюджета Калужской области составили 56,4 миллиарда рублей. Это на 5,8 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 12%, сообщила в понедельник, 29 ноября, на заседании регионального правительства министр финансов Калужской области Валентина АВДЕЕВА.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 42,6 миллиарда рублей. Их рост по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 5,6 миллиарда (15%).

Больше всего выросли поступления по налогу на прибыль организаций (24%), налоговым доходам физических лиц (8%), акцизам и подакцизным товарам (13%), налогам на имущество организаций (10%).

Также бюджет Калужской области получил безвозмездные поступления в размере 13,8 миллиарда рублей.

За этот же период, с января по сентябрь, расходы регионального бюджета составили 51,5 миллиарда рублей. Это примерно то же, что было в прошлом году.

50,4 миллиарда (98%) из расходов – траты на целевые программы. На социальную сферу направлено 33,3 миллиарда рублей (65%).

По словам Валентины Авдеевой, бюджетные деньги направляются в первую очередь на достижение целевых показателей региональных проектов, которые являются составляющими национальных проектов. На это перечислено 9,2 миллиарда рублей или 55% от уточненной бюджетной росписи.

Бюджет за девять месяцев в Калужской области исполнен с профицитом в 4,8 миллиарда рублей.

После отчета министра губернатор Владислав ШАПША подчеркнул, что «значимые результаты исполнения бюджета и в целом работы правительства Калужской области были бы невозможны без существенной поддержки федеральных властей». Глава региона заявил, что правительство России выделяет очень серьезные средства на реализацию различных государственных программ.

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