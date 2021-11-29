Проверка калужской прокуратуры не подтвердила издевательства над заключенными в колонии №4

Как мы уже рассказывали, в воскресенье, 28 ноября, появились сообщения об издевательствах над заключенными в колонии строгого режима в Медыни. Прокуратура Калужской области в этот же день провела проверку. Сотрудники ведомства выезжали в колонию.

- По результатам проверки, доводы, размещенные в сети Интернет, в части применения физической силы к осужденным и не обеспечения их питанием, согласно установленным нормам, не подтвердились, сами осужденные данные обстоятельства также опровергли, - заявили 29 ноября в прокуратуре.

Сотрудники ведомства осмотрели жилые отряды, штрафной изолятор, столовую, поговорили с заключенными.

В то же время прокуратура проводит дополнительную проверку по вопросам ненадлежащего материально-бытового обеспечения, предоставления длительных свиданий и неоказания медицинской помощи.

В понедельник в колонию приедет также уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

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