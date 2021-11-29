Калужский Минздрав рассказал о новом штамме коронавируса «омикрон»

В ночь на понедельник, 29 ноября, министерство здравоохранения Калужской области на своих страницах в соцсетях опубликовало информацию о новом штамме коронавируса B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения дала ему название в виде греческой буквы «омикрон».

По информации Минздрава, «омикрон» зародился в ЮАР в результате мутации вируса. На данный момент ученые считают, что этот штамм более агрессивен, чем господствующий в последние полгода «дельта».

- Хорошая новость: новый штамм коронавируса «омикрон» вряд ли вызовет новую волну пандемии, - заверили в Минздраве.

В своем утверждении министерство ссылается на данные разработчика вакцины от ковида AstraZeneca. Тот отметил, что большинство мутаций в этом штамме находятся в тех же частях спайкового белка, что и в других ранее появившихся вариантах.

А о российской вакцине в борьбе с «омикроном» высказался заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ:

- «Спутник» хорошо работает против этого штамма, - написал он у себя на странице в Facebook.

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