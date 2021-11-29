Этот день в истории: 29 ноября в Калужской области открылся первый детский дом

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 29 ноября.

1941 – в оккупированной Калуге вышел первый номер газеты «Новый путь». По 20 декабря вышло 4 номера. Главным редактором был Бунескул Е.Е. (из записной книжки В.Продувнова).

1942 – первая группа французских летчиков будущего авиаполка "Нормандия-Неман" прибыла на территорию СССР. С марта 1943 года эскадрилья участвовала в боях за Козельск, Ульяново, Спас-Деменск и другие города Калужской области. За время войны летчики совершили 5240 боевых вылетов, сбив 273 немецких самолета. Полк награжден орденами Красного Знамени и Александра Невского, четверо летчиков эскадрильи удостоены звания Героя Советского Союза.

1942 - в Кондрово в уцелевшем от разгрома помещении бывшего барского дома был открыт первый в Калужской области детский дом. В 1992 году детский дом разместился в новом здании, построенном по индивидуальному проекту министерством транспортного строительства. В настоящее время он объединяет три корпуса с зимним садом, библиотекой, начальной школой, спортивным комплексом. В 2005 году заложен первый камень плавательного бассейна. В 2007 г. строительство бассейна было завершено.

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